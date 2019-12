Barca? Quatro jogadores com vínculo ativo deixarão o Internacional em 2020

Apesar de ter sido anunciado oficialmente há poucos dias, o argentino Eduardo Coudet, novo comandante do ​Internacional, já está bastante ativo e inserido no planejamento do clube para 2020. Além de aprovar a contratação do ​lateral-direito Rodinei, o treinador deu seu aval para a despedida de quatro jogadores que integram o elenco profissional colorado.​

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, a primeira situação a ser resolvida pelo Inter envolve o jovem atacante Brenner Marlos. Apesar de ter chamado atenção ao surgir na base do clube, não convenceu a nova comissão técnica e será procurado pela diretoria para uma rescisão amigável. Tem vínculo com o Colorado somente até junho de 2020.

O zagueiro Thales e o meia Valdívia têm contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2020 e também não estão nos planos para a próxima temporada. Ambos somam empréstimos nos últimos anos, sem emplacar nenhuma passagem de destaque. Seus respectivos estafes já buscam um novo destino, para novo empréstimo ou aquisição definitiva.

Por fim, a situação que exigirá maior ‘engenharia’ por parte do clube é a do volante Gustavo Ferrareis, por se tratar do jogador de vínculo mais longo entre os citados: até setembro de 2021. Não está nos planos de Eduardo Coudet e segue em compasso de espera por propostas, após atuar, via empréstimo, por Botafogo e Avaí em 2019.

