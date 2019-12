Barcelona deve retomar investida por Neymar em 2020, garante jornal

​Principal novela da última janela de transferências de verão, o ‘casamento’ entre Barcelona e ​Neymar não foi reatado. Apesar do desejo mútuo pelo retorno da relação, entraves financeiros inviabilizaram a volta do camisa 10 à Catalunha, bem como a postura taxativa do Paris Saint-Germain nas tratativas. Mas o gigante espanhol está distante de ter neutralizado, em definitivo, a situação envolvendo o craque brasileiro.

De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona deve voltar à carga por Neymar ao final da temporada 2019/20, ou seja, na próxima janela de verão (junho/20). O clube catalão está obstinado a repatriar seu ex-jogador, desde que ele se mantenha saudável e livre de lesões até lá, algo que não tem sido a realidade do camisa 10 nas últimas temporadas.

Famoso periódico catalão, o ‘Mundo Deportivo’ destrinchou friamente a situação contratual de Neymar, apontando que o atleta terá disputado três temporadas com a camisa do Paris ao final de 2019/20, o que colocaria o Barcelona em posição mais confortável em uma suposta negociação: de acordo com o livro de regras da FIFA, um jogador que completa três anos de clube sem renovar contrato neste meio-tempo pode sair em troca de uma compensação.