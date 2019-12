Barcelona x Alavés | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​O El Clasico passou, e o Barcelona, com o empate sem gols, se manteve na liderança. Só que, agora, o jogo é para somar três pontos. Neste sábado, novamente no Camp Nou, a equipe catalã recebe o Alavés pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com 36 pontos, o time precisa ganhar a partida para evitar uma eventual ultrapassagem do Real Madrid. Para tanto, pega um rival que é apenas o 14º colocado.

Ficha técnica​ Barcelona x Alavés​ ​Data ​21 de Dezembro de 2019 ​Hora ​12h (horário de Brasília) ​Local Camp Nou, em Barcelona​ ​Árbitro ​Mario Melero López ​VAR ​Ignacio Iglesias Villanueva ​Onde assistir ​ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Barcelona ​Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Sergi Roberto; Messi, Suárez e Griezmann. ​Alavés ​Pacheco; Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely e Rubén Duarte; Pere Pons, Manu García, Wakaso e Vidal; Burke e Lucas Pérez.

O Barça, após dois empates, tenta voltar a vencer em La Liga. Dembelé e Arthur seguem lesionados e, ao menos que algum tenha sentido algum tipo de fadiga após o clássico de quarta-feira, a escalação deverá ser a habitual. O Alavés, por sua vez, vem de uma eliminação na Copa do Rei e não terá o centroavante Tomás Pina.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

BARCELONA​ ALAVÉS​ ​Atlético de Madri 0 x 1 Barcelona (01/12) ​Eibar 0 x 2 Alavés (24/11) ​Barcelona 6 x 2 Mallorca (07/12) ​Alavés 1 x 2 Real Madrid (30/11) ​Inter de Milão 1 x 2 Barcelona (10/12)* ​Granada 3 x 0 Alavés (07/12) ​Real Sociedad 2 x 2 Barcelona (14/12) ​Alavés 1 x 1 Leganés (14/12) ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Real Jaén 3 x 1 Alavés (17/12)**

*Liga dos Campeões da Europa

**Copa do Rei

NOSSO PALPITE

Tem como ser diferente, diz aí? O Barcelona vai ganhar com muita tranquilidade. É o líder, pega um rival que está muito abaixo na tabela, joga em casa…o que mais pode acontecer que não a vitória do time de Messi e companhia?

Palpite final: Barcelona 2 x 0 Alavés