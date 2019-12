Benfica entra na jogada e pretende pagar valor milionário ao Athletico para comprar Bruno Guimarães

​ Bruno Guimarães se tornou o jogador mais cobiçado do Athetico-PR. Logo quando terminou a temporada, a ida do meio-campista para o Atlético de Madrid já era dada como certa por jornais espanhóis e brasileiros. No entanto, os Colchoneros ainda não finalizaram a contratação e outros clubes estão dispostos a atravessar o negócio para fechar com o craque. A bola da vez é o Benfica-POR.

De acordo com o jornal “​Record”, os Encarnados querem levar o jogador na janela de transferências em janeiro e já iniciou contatos com os dirigentes atleticanos para avançar nas tratativas. Ainda segundo a imprensa de Portugal, o Benfica está disposto a pagar até 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação atual) para vencer os concorrentes no negócio e garantir a contratação da joia.

A proposta ainda não foi feita, mas o clube português já oficializou o interesse e se tornou o principal time na briga para ter Bruno Guimarães. A prioridade continua sendo do Atlético de Madrid, que será informado sobre a movimentação do mercado em torno do meio-campista. O ​Furacão espera alguma sinalização para definir o futuro do seu craque no ano que vem.

Bruno Guimarães. Vou dizer-vos o que eu sei sobre o assunto: Apesar do forte interesse do Atlético no jogador, devido ao fair play financeiro, o negócio não está sendo fácil. Por isso, e através de Jorge Mendes, o Benfica poderá contratá-lo por um valor a rondar os 25 e 30M€. — Jorginho ⚽ (@1JGN3) December 21, 2019

Em meio a tudo isso, o atleta passa férias com sua família e só pretende pensar no futuro a partir de janeiro. O craque nunca escondeu de ninguém o desejo de atuar nos gramados do Velho Continente e, até por isso, ele recusou uma grande proposta do Flamengo recentemente; o Rubro-Negro ficaram dispostos a investir pesado para tirá-lo do CAP, mas o jogador disse que gostaria de sair do clube paranaense para jogar na Europa.