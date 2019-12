Boa opção? Corinthians sonda situação de zagueiro do Lyon, da França

​Atacante de lado, meia centralizado, volante e lateral-esquerdo. Nas conversas entre o técnico Tiago Nunes e a cúpula diretiva do ​Corinthians, ficou decidido que estas seriam as posições prioritárias para reforçar o elenco para 2020. Porém, a investida em um zagueiro não é descartada, tanto que os dirigentes sondaram a situação de Marcelo, que defende o Lyon, da França.

O atleta de 32 anos, no entanto, não demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento. Muito embora tenha ficado satisfeito com o interesse do Timão, ele possui contrato até junho de 2021 e, a princípio, espera cumpri-lo. Assim, preferiu estancar o prosseguimento de uma eventual tratativa.

Marcelo começou a carreira no ​Santos, se transferindo para para o Wisla Kraków, da Polônia, na temporada 2008/2009. Acumula passagens, também, por PSV (Holanda), Hannover 96 (Alemanha) e Besiktas (Turquia). O Corinthians, que perdeu Manoel, devolvido ao Cruzeiro por conta do fim de seu empréstimo, terminou 2019, também, tendo Gil, Léo Santos, Bruno Méndez e Marllon à disposição para o setor. Pedro Henrique, que estava cedido ao Athletico-PR, deve ser reaproveitado.

