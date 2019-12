Botafogo bate o martelo e decide futuro de Leo Valencia; trio não ficará para 2020

Alberto Valentim quer dar uma nova cara ao​ Botafogo e vai montando seus planos para o ano de 2020. Apesar do desempenho abaixo do esperado sob seu comando, o treinador conta com respaldo da diretoria para tomar decisões sobre os planos do clube para o próximo ano: chegadas e saídas já estão sendo decididas.

A barca será grande para a próxima temporada: o zagueiro Carli, o meia Cícero e o atacante Diego Souza, não ficarão no Glorioso e devem ter suas situações definidas em breve. Outro também que não ficará é Leo Valencia: nesta quinta-feira (19), o Fogão oficializou a rescisão de contrato com o atleta, que agora está livre no mercado.

O Botafogo deve ao meia salário de dezembro e metade do 13 º, que devem ser pagos nos próximos dias. A informação é do site ​’Fogão Net’ , que acrescenta que o clube terá que pagar o que deve ao chileno para poder liberá-lo. O contrato do jogador de 28 anos iria até junho de 2020.

Botafogo chegou a uma liberação para Leo Valencia. Como Montenegro tinha avisado na reunião do Conselho, era desejo do clube desafogar a folha salarial do chileno. Clube vai pagar o que deve ao meia, que vai ficar livre para assinar com uma nova equipe. #lanceBOT — Sergio Santana (@sergiostn_) December 19, 2019