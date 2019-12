Botafogo negocia dispensas, e medalhões devem ficar livres no mercado

​Depois de conseguir finalizar o acordo de dispensa de Leo Valencia, o ​Botafogo avançou em mais duas negociações visando o enxugamento do elenco e sua respectiva folha salarial. De acordo com o site ​UOL Esporte, os dois próximos nomes que deverão deixar o clube são Diego Souza e Cícero.

A dupla é empresariada por Eduardo Uram, que vem conversando com a diretoria para que ambos tenham o contrato rescindido o mais rápido possível. Para que nenhuma das partes se veja prejudicada, a conversa pelas rescisões tem avançado como uma resolução interessante a todos os envolvidos. A ideia é que, disponíveis no mercado, até o início de 2020 os dois tenham novos clubes para a próxima temporada.

A permanência oi não de Diego Souza e Cicero dará a medida se teremos realmente uma reformulação do time para 2020 – tanto pelos jogadores em si cono pelo que representam na folha atualmente. — Pedro Oliveira (@pjbo76) December 24, 2019

Com um novo rumo financeiro em virtude da reestruturação para clube-empresa, o Glorioso tem aberto negociações com diversos de seus jogadores mais experientes que tomavam muito espaço do orçamento mensal. Eram os casos de Diego e Cícero, que tinham gatilhos contratuais para renovar por mais dois anos a um custo de R$ 17,2 milhões no total. Valencia e Pimpão também já deixaram o plantel, e Joel Carli parece o próximo a ter o mesmo destino.

Já conhece a promoção do O Boticário? Clique aqui para conhecer.