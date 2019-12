Bragantino faz proposta de R$ 27 milhões por jogador do São Paulo

​ O Bragantino fez uma proposta ao ​São Paulo para comprar 80% dos direitos econômicos de Walce por 6 milhões de euros (cerca de R$ 27,1 milhões) – o Tricolor manteria 20% dos direitos. O intermediário Giuliano Bertolucci representa o Bragantino na negociação, co ​mo destaca a matéria do Globo Esporte

Mas o​ São Paulo não topa vender Walce nesse formato e quer condições melhores. O clube do Morumbi deseja receber valores maiores ou aumentar sua fatia na porcentagem que permaneceria com o Tricolor para conversar sobre a venda do zagueiro de 20 anos ​revelado em Cotia.

O Bragantino tem interesse em Walce há algum tempo e possui conversas adiantadas com o jogador, mas precisa chegar a um acordo com o São Paulo se quiser concretizar a transferência.

O São Paulo tem déficit previsto de R$ 180 milhões para 2019, precisa vender jogadores e projeta ganhar R$ 80 milhões com vendas até o dia 31 (terça-feira).