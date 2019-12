Brasil mantém posição em atualização de ranking da Fifa – veja o top 10

​A Fifa divulgou nesta quinta-feira a nova atualização de seu ranking de seleções. E o Brasil segue na terceira colocação. Aliás, não houve nenhuma alteração no top 10 em relação à lista anterior.

A seleção brasileira soma 1712 pontos e está atrás da líder Bélgica (1765 pontos), que se manteve invicta na temporada, e da França (1733), atual campeã do mundo. A partir do ano que vem, é possível que o ranking sofra alterações por conta da disputa da Eurocopa, da Copa América e do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

RANKING​ PONTOS​ 1 – BÉLGICA​ ​1765 ​2 – FRANÇA ​1733 ​3 – BRASIL ​1712 ​4 – INGLATERRA ​1661 5 – URUGUAI​ ​1645 6 – CROÁCIA​ ​1642 7 – PORTUGAL​ ​1639 8 – ESPANH​A ​1636 ​9 – ARGENTINA ​1623 10 – COLÔMBIA​ ​1622

Ao longo de 2019, a Copa da Ásia e a Copa Africana de Nações ficaram responsáveis pelas mudanças mais importantes da lista. A Argélia, campeã africana, saiu do 69º lugar para o 35º posto. Já o Qatar, sede do próximo mundial, ganhou o torneio asiático e, depois de começar a temporada na 93ª posição, agora é 55º colocado.