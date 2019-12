Bruno Guimarães mira transferência europeia e elogia clube que o procurou

Aos 21 anos, Bruno Guimarães é uma das grandes revelações do futebol brasileiro na atualidade. Destaque do ​Furacão e frequentemente convocado à seleção olímpica, o meia está no radar de clubes estrangeiros desde meados da temporada, mas segue sem garantias ou certezas de qual camisa vestirá em 2020.

​​Como destaca o ​Globoesporte, o meio-campista é monitorado pelo Atlético de Madrid, clube que obteve a prioridade de sua contratação durante a negociação que levou Renan Lodi à capital espanhola. Acontece que os Colchoneros têm como prioridade a contratação de um centroavante em janeiro – ​Cavani é o alvo maior -, adiando uma possível investida em Bruno para a próxima janela de verão (julho/julho).

Em entrevista concedida ao jornal português ‘O Jogo’, Bruno Guimarães revelou ansiedade em definir seu futuro, reforçou que sua prioridade é uma transferência ao Velho Continente e elogiou um dos clubes que o sondou, o Benfica.

“Sim, há muitos clubes sondando, como o Benfica e o Atlético de Madrid. Mas, até agora, são só sondagens. A minha prioridade é o futebol europeu. Temos de esperar para ver o que acontece oficialmente para decidir o melhor para mim e para o Athletico. Mas tem de ser uma equipe onde possa jogar, e não para ficar no banco (…) Quero jogar e evoluir, e o Benfica seria uma boa equipe para isso. Vou conversar com o presidente esta semana para saber o que pode acontecer, para tentar decidir o meu futuro o mais rápido possível”, concluiu.

