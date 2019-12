Buscando hegemonia, Fla tem interesse na compra de craque argentino avaliado em R$ 67,8 milhões

​Mesmo com os grandes troféus conquistados nessa temporada, o Flamengo busca hegemonia no continente e a diretoria ​Rubro-Negra deseja reforçar ainda mais o elenco. Com a renovação de Jorge Jesus cada vez mais próxima, o Mengão quer realizar contratações de impacto para qualificar o grupo visando brigar por todos os títulos em 2020. Exigente, o treinador português deseja ter atletas do mesmo nível que os titulares e o vice-presidente flamenguista, Marcos Braz, já foi autorizado para atender aos pedidos do “Mister”.

O perfil “​Reporte Fútbol” (especializado em informações de transferências de jogadores) noticiou que o Fla está interessado no meia-atacante Pity Martínez, craque que se destacou pelo River Plate em 2018 e que está atualmente vestindo a camisa do Atlanta United Football Club, clube da na Major League Soccer. O jogador já foi cogitado no começo do ano na Gávea, mas na época, a negociação não avançou.

O meia-atacante ainda não conseguiu se adaptar ao time da cidade de Atlanta e seu nome está sendo cogitado para voltar ao futebol Sul-Americano. Segundo informações do portal “​Transfermarkt”, o atleta está avaliado em 15 milhões de euros (R$ 67,8 milhões na cotação atual). Valores esses que estariam dentro da realidade financeira do Rubro-Negro para a próxima temporada.

Pra mim pity Martinez seria uma sacada de mestre para o elenco do Flamengo. — CAMPEÕES DE TUDO (@carrossel_crf) December 23, 2019

Pity pode jogar em diversas posições no ataque, mas o lugar que mais gosta de atuar é pelo lado direito, onde Everton Ribeiro joga no Flamengo. No River Plate, o craque de 26 anos também já atuou centralizado, como um homem de armação, e caindo um pouco mais pela esquerda quando o time argentino tinha a posse de bola. O jogador agrada bastante a torcida flamenguista, que ficou entusiasmada com a possibilidade de contratação.