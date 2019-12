CAIXA lança novo cartão de crédito para negativados no SPC/Serasa

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Elo, vai lançar um novo cartão exclusivo para crédito consignado, ou seja, com parcelas sendo descontadas diretamente na folha de pagamento do cliente. Com isso, não haverá consulta ao SPC e Serasa.

O novo cartão é destinado aos aposentados e pensionistas do INSS, funcionários da Caixa, servidores públicos e ainda os empregados de empresas privadas. Contudo, a previsão é que o cartão esteja disponível para todo o país em junho.

Veja as facilidades do cartão

Solicitação pela internet

O cartão poderá ser solicitado online com intuito de diminuir o fluxo nas agências da Caixa e com a intenção de facilitar para os clientes. Com isso, não é necessário comparecer a agência.

Taxa de juros

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as taxas de juros do cartão serão competitivas, se posicionando entre as menores do mercado. É esperado que as taxas fiquem na faixa de 1% a 2,5%. O objetivo é dar acesso à população mais carente ao crédito e tornar esse processo mais barato e fácil.

Outros benefícios

O cartão pode ser usado tanto em território nacional como em território internacional. Outro benefício para os clientes do cartão de crédito é não possuir anuidade.

Uma circular do Banco Central nº 3.813, aprovada em 23 de novembro de 2016 permite que o cliente do cartão de crédito possa optar por converter o valor gasto fora do país com a cotação da data da compra. Antes, a única opção era a conversão da cotação da data da fatura.

A escolha deve ser feita no momento da liberação do cartão para o uso internacional. Uma vez escolhida a forma de conversão, o cliente só poderá mudá-la novamente depois de 90 dias. A regra também vale para compras feitas pela internet em sites de outros países. Até o momento, a CAIXA é o único banco que o disponibiliza ao cliente a escolha da conversão pela data da compra.

Implantação

De acordo com o presidente da CEF, Pedro Guimarães, a implantação doo novo cartão de crédito ocorrerá em quatro momentos, incluindo seu lançamento em abril: