Caloi abre vagas de emprego e jovem aprendiz no Amazonas e em São Paulo

A fabricante de bicicletas Caloi oferece vagas de emprego e jovem aprendiz nos estados Amazonas e São Paulo. Saiba mais!

“A Caloi é uma empresa fabricante de diversas marcas de bicicletas, com sede em São Paulo e fábrica em Manaus. Fundada em 1948 pela família Caloi (os filhos de Luigi Caloi, entre eles, Guido Caloi, Henrique e José Pedro), atualmente parte do grupo Dorel Sports, uma divisão da Dorel Industries, Inc. companhia com sede no Canadá, responsável globalmente nos segmentos pelas marcas Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse, SUGOI, Fabric, Charge, InStep, Guru e Kid Trax. No Brasil, a empresa trabalha com as marcas Caloi, Cannondale, GT Bicycles, Schwinn e Fabric. Atualmente, tem como presidente Cyro Gazola.”

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (20/12/2019) são:

Consultor De Desenvolvimento De Novos Negócios – São Paulo/SP

Caloi Start – Programa De Jovens Talentos – São Paulo/SP

Gerente Comercial Digital – São Paulo/SP

Advogado Pleno – São Paulo/SP

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo/SP

Programador ABAP PL – São Paulo/SP

Assistente De Engenharia Jr – São Paulo/SP

Auxiliar Administrativo – São Paulo/SP

Encarregado (a) De Importação – Manaus/AM

Analista De Materiais Sênior – São Paulo/SP.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Pós-graduação – Especialização/MBA

Inglês (Básico – Avançado)

Português (Básico)

Disponibilidade para viajar.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Horário Flexível

Trabalho remoto

PLR

Vale Refeição

Seguro de Vida

Desconto na Compra de Produtos

Vale Transporte ou Reembolso de Estacionamento

Convênio Farmácia

Licença Maternidade de 6 meses e Paternidade de 20 dias.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/caloi-norte-sa/vagas.

