Campeão Brasileiro é visado pela Europa e pode deixar o Palmeiras; contrato vai até fim de 2022

​O ​Palmei​ras sabe que, apesar da temporada abaixo do ideal, tem o elenco visado pelo mercado e muitos jogadores do Alviverde recebem propostas. Nesta sexta-feira (27), o clube encaminhou a venda de Artur para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais.

Outros atletas também recebem ofertas tanto do mercado nacional, quanto da Europa. O goleiro Weverton, que é titular do gol Alviverde e um dos líderes do elenco, vem recebendo sondagens de clubes europeus e o risco de perder um dos líderes do elenco é real. O contrato do goleiro com o Verdão vai até dezembro de 2022.

O arqueiro chegou ao Palmeiras no começo de 2018, vindo do Athletico-PR. Ao todo com a camisa verde e branca, já foram 85 jogos e um titulo conquistado com o manto Alviverde: o Campeonato Brasileiro de 2018, sendo um dos destaques do time de Luiz Felipe Scolari. Tornando-se o primeiro acreano campeão na história do Brasileirão desde 1959.

Se o Palmeiras fechar mesmo com o Rafael, vai fazer ótimo negócio. Lembrando que weverton pode ir pra seleção, vai perder muito jogo. — Corneta das Alamedas (@AlamedasCorneta) 27 de dezembro de 2019

​​ Diante da provável perda do jogador de 32 anos, os mandatários palmeirenses negociam a contratação de Rafael, que atualmente é reserva de Fábio no Cruzeiro e não deve permanecer na próxima temporada. O contrato do atleta com o time mineiro vai até dezembro de 2021. O Grêmio também é outro interessado no cruzeirense.