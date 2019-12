Campeão e artilheiro da Libertadores, Gabigol, agora, é também o Rei da América

​O domínio do ​Flamengo no continente em 2019 se refletiu na já tradicional eleição feita pelo jornal El País, do Uruguai, que anualmente escolhe os melhores jogadores da América do Sul. Pois em 2019 o prêmio de Rei da América ficou com Gabigol.

Camisa 9 do Rubro-Negro e artilheiro da última Libertadores com oito gols, sendo decisivo principalmente ao virar a final diante do River Plate com duas bolas na rede nos minutos finais da partida, ele foi eleito com 168 dos 372 votos de jornalistas do mundo inteiro, o equivalente a 45%. Assim, deixou para trás seus companheiros Bruno Henrique (22%) e De Arrascaeta (11%), que completaram o pódio.

Everton, do Grêmio, Filipe Luis, do Flamengo, e Daniel Alves, do São Paulo, foram os demais brasileiros lembrados na votação. A escolha do El País é realizada desde 1986 e já coroou nomes como Luan (Grêmio, 2017), Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG, 2013), Neymar (Santos, 2011 e 2012), Romário (Vasco da Gama, 2000), Cafu (São Paulo, 1994), Raí (São Paulo, 1992) e Bebeto (Vasco da Gama, 1989). No ano passado, o meia Pity Martínez, do River, é quem havia ficado com o troféu.