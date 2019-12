Carlos Sánchez no Grêmio? Presidente do Santos se pronuncia sobre especulação

​O desejo de Renato Gaúcho em contar com um armador ‘clássico’ em seu elenco vem de muito tempo, não à toa o ​Grêmio tentou, até os últimos esforços, a contratação de Thiago Neves no início de 2019. Sem sucesso, o clube gaúcho tem um novo alvo para a posição pensando em 2020: trata-se de Carlos Sánchez, um dos grandes nomes do ​Santos na temporada.

​​Como destaca o ​Superesportes, o meia uruguaio não planeja deixar o Santos, mas estaria insatisfeito com as pendências/débitos em aberto: o Peixe deve cerca de R$ 1,5 milhão ao jogador, valor referentes à luvas acordadas na assinatura de contrato e direitos de imagem.

Procurado para comentar as especulações envolvendo Carlos Sánchez, o presidente santista, José Carlos Peres, rechaçou qualquer possibilidade do camisa 7 deixar a Vila Belmiro: “Zero chance”, limitou-se a dizer sobre o assunto. O Santos se organiza financeiramente para quitar a dívida com o armador já nos próximos dias.