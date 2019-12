Cavani abre negociações com Atlético de Madrid e pode deixar o PSG em janeiro

​Não é segredo para ninguém que o atual status de Cavani no Paris Saint-Germain incomoda o centroavante. Reserva durante a maior parte da temporada 2019/20 – Mauro Icardi tem sido o dono da referência parisiense -, o uruguaio acredita não estar sendo valorizado como deveria, cenário que pode culminar em uma mudança de ares já no próximo mercado.

De acordo com a ​Sky Sports, há um princípio de acordo entre Edinson Cavani e Atlético de Madrid para uma transferência do atleta já em janeiro, na janela de inverno. Tendo em vista que o centroavante tem contrato com o Paris até o final da temporada (junho/2020), o clube da capital espanhola estaria disposto a pagar uma compensação por sua liberação imediata. Ainda de acordo com a fonte citada, o tempo de vínculo oferecido pelos Colchoneros ao camisa 9 foi de três temporadas.

​​Para viabilizar essa transação, no entanto, o Atlético de Madrid pode precisar de alguns ajustes em seu atual elenco. Os salários do uruguaio desequilibrariam a ‘balança financeira’ do clube, logo, sua contratação deve implicar em uma saída importante: o centroavante Diego Costa, que está na ​mira do Flamengo, é o nome mais provável a deixar Madrid.