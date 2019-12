Ceará e Internacional chegam a acordo quanto a destino do volante Charles para 2020

O Internacional segue fazendo ajustes no elenco que estará nas mãos do técnico Eduardo Coudet a partir do dia 8 de janeiro de 2020, data da reapresentação do ​Colorado. Com dificuldades financeiras, o Clube do Povo vai enxugando o plantel com dispensas, saídas e empréstimos que visam aliviar a folha de pagamento mensal. Estima-se uma economia de até R$ 3 milhões por mês para a próxima temporada.

Uma das saídas que irá ocorrer é a do volante Charles, que teve um bom ano de 2019 sendo emprestado junto ao Sport, clube em que conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Precisando de recursos financeiros o Colorado bateu o martelo e definiu a venda do jogador de 23 anos por R$ 3 milhões por​ 50% dos direitos do atleta.

O restante do passe ainda pertencerá ao Internacional e será um trunfo do clube em uma possível venda futura de Charles por parte do Ceará. Mesmo que o técnico Eduardo Coudet tenha observado o atleta e dado o aval para a sua continuidade no Beira-Rio, a situação financeira do clube falou mais alto e, por esse motivo, Rodrigo Caetano executou a venda do volante.

Outro motivo é que se Charles está saindo, o Internacional já buscou a reposição no mercado. Trata-se do argentino Damián Musto, de 32 anos, que foi anunciado pelo clube e atuará por empréstimo de uma temporada na equipe gaúcha. Velho conhecido de “Chacho” Coudet, o volante trabalhou com o novo comandante colorado no Rosario Central-ARG, em 2016, e no Tijuana-MEX, no ano de 2017.

