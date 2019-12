Chegada de Papai Noel, Auto de Natal e apresentações culturais encantam público em Piaçabuçu

Com decoração temática dando brilho e luz à Praça São Francisco de Borja, aconteceu neste sábado, dia 21, mais um Auto de Natal encantando os piaçabuçuenses. Os sorrisos e abraços eram gestos de encantamento e gratidão ao bom velhinho, Papai Noel, que chegava anunciando que é tempo de Natal.

As luzes que traziam mais brilho aos olhos atentos dos pequeninos estampavam a felicidade nos rostos dos pais, avós, tios, padrinhos, enfim, as famílias que prestigiaram o evento, encantados pela magia natalidade que envolve a todos e torna a cidade mais bonita no período, atraindo turistas e promovendo a confraternização dos povos na época mais feliz do ano.

“Esse ano parece que tudo está ainda mais bonito. A praça ganhou mais brilho e a felicidade das famílias em passear e levar seus filhos para brincarem sob as luzes de Natal, nos traz a sensação de estarmos buscando a promoção da paz e o lazer como melhoria de vida para o nosso povo que tem o que comemorar”, mencionou sem esconder a emoção, o prefeito Djalma Beltrão.

As apresentações emocionaram o público que permaneceu até final aplaudindo e encantados com o talento dos músicos da Euterpe São Benedito, dos atores mirins e cantores. As apresentações de canções tradicionais e músicas com arranjos especiais demonstraram o talento dos artistas da terra.

A decoração da Praça São Francisco de Borja permanecerá até a festa de Santos Reis, permitindo que não só durante o final do ano, mas também no início de 2020, quando Piaçabuçu passa a ser tora certa para centenas de turistas, o local permaneça como atração para que turistas e moradores possam aproveitar o local para lazer e disparar muitos flashes para que sejam eternizados os momentos em registros fotográficos.

