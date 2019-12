CIEE vai abrir mais de 2 mil vagas para estágio e aprendizagem até março de 2020

O bolsa-auxílio do estágio oscila entre R$550 e R$800, aproximadamente, a depender do cargo. Há oportunidades para áreas de administração, pedagogia, marketing, publicidade e propaganda, direito, tecnologia da informação, engenharias, entre outros.

O salário é calculado sobre horas trabalhadas. No entanto, o valor costuma se aproximar do valor de um salário mínimo, que tem previsão de passar dos R$ 1 mil. A contratação será feita sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O adolescente ou jovem aprendiz precisa ter capacitação.

Após se inscrever, será necessário passar por uma capacitação feita em unidades do Ciee. Algumas das áreas que o jovem pode escolher são: administrativa, agronegócio, práticas bancárias e varejo.