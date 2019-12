Cielo contrata: 110 novas vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, divulgou oportunidades de emprego e estágio para diversos cargos na empresa. A empresa procura entre os seus colaboradores aqueles com perfil, competências, habilidades e conhecimentos técnicos compatíveis com a posição em aberto.

A empresa oferece um portfólio de soluções inteligentes e conectadas entre si para atender às necessidades de mais de 1,6 milhão de clientes ativos, desde empreendedores até os maiores varejistas do país.

“Lideramos o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e nos tornamos uma das dez maiores corporações brasileiras em valor de mercado. Em 2016, capturamos em nossas plataformas mais de 6 bilhões de transações e R$ 585 bilhões em volume financeiro”, descreve a empresa.

“Nossa missão é encantar nossos clientes com as melhores soluções de uma empresa líder, rentável e sustentável com colaboradores apaixonados. Inquietos, somos máquina, internet, celular e o que mais vier. Acreditamos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e a nossa vocação é despertar essa mesma inquietude em cada um dos nossos clientes”, conclui.

Vagas

“Reconhecer os esforços e o desempenho dos nossos profissionais é muito importante para nós, mas valorizá-los no processo de desenvolvimento das suas carreiras também faz parte da proposta de valor da Cielo. Ver todos empenhados em superar desafios é muito gratificante e nos enche de orgulho, pois sabemos que temos uma equipe incrível aqui dentro! Nós valorizamos os esforços de cada um dos funcionários, pois o destaque da Cielo vem do brilho das pessoas que compõem nosso time. #timecielo,” diz a empresa.

A empresa não revelou os ganhos dos cargos, mas a maioria dos cargos possuem uma média salarial no Brasil de aproximadamente R$ 7.000,00.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas da Cielo. Nele, também será possível conferir requisitos e descrições dos cargos.