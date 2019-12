Clubes da Arábia e da China entram na briga por Jucilei

O S​ã​o Paulo ainda não anunciou nenhuma contratação até aqui. O técnico Fernando Diniz analisa o elenco em busca de sanar carências e trazer novos nomes para a próxima temporada. Neste ano, o desempenho das novas contratações foram abaixo e a diretoria sabe que não pode errar em novos atletas.

Diante disso, o Tricolor pode ter um medalhão como baixa na próxima temporada:​ de acordo com o jornalista André Hernan, do grupo Globo, três clubes procuraram o São Paulo pela contratação de Jucilei. O contrato do volante com o time paulista se encerra em dezembro de 2021.

Times da China e Arábia manifestaram interesse no atleta de 31 anos. Nesta temporada, com o manto Tricolor, contando Campeonato Brasileiro e Libertadores, foram apenas cinco jogos disputados e nenhum gol marcado, atuando por 311 minutos. O atual valor de mercado do atleta é de 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual.

“Jucilei entra na mira de clubes da China e Arábia. Três clubes já manifestaram interesse e buscaram informações. Jogador tem contrato com o SPFC até 2021”, revelou André Hernan através do Twitter. O camisa 8 chegou ao São Paulo em 2018, totalizando já 59 partidas com a camisa do Soberano.