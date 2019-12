Coca-Cola abre novas vagas de emprego para níveis médio e superior; veja os cargos

Empresa abriu oportunidades de emprego no país; consulte os cargos

A Coca-Cola FEMSA do Brasil abriu oportunidades de emprego no Brasil. Há oportunidades para candidatos de ensino médio completo e também superior. Além da escolaridade, alguns cargos exigem conhecimentos em Informática e experiência, podendo também exigir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e carro próprio. Uma das vagas é exclusiva para pessoas com deficiência.

As vagas de ensino médio são para promotor de vendas e vendedor. Para nível superior, as chances são destinadas para os cargos de analista de iniciativa de vendas, médico do trabalho, especialista de informações e analista de recursos humanos/departamento pessoal.

As vagas são para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A Coca-Cola FEMSA Brasil tem papel fundamental para os negócios da empresa no mundo não apenas por seus números grandiosos, mas também pelo compromisso em gerar valor econômico e social nas comunidades em que está presente.

“Respeito e ética são vem mais que conceitos, são valores e atitudes que adotamos no relacionamento diário com nossos colaboradores, consumidores, clientes, parceiros e todos que fazem parte do dia a dia da Coca-Cola FEMSA Brasil. Por esse motivo, sempre que consumir nossos produtos, tenha a certeza de que eles são fabricados por 20 mil pessoas apaixonadas pelo que fazem e que assumem o compromisso verdadeiro de entregar com excelência a melhor bebida à mesa da família brasileira”, diz o diretor da empresa.