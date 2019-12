Com aval de Abel, Vasco foca em renovação de armador para 2020; Mazzuco tem negociação avançada

Abel Braga participa de perto do planejamento do ​Vasco para a próxima temporada e decisões já começam a ser oficializadas no Cruz-maltino. A diretoria já deixou bem claro que a manutenção do grupo é um dos focos e vai tentar manter todos os atletas que foram importantes em 2019.

O time carioca disputará a Copa Sul-America em 2020 e a torcida espera uma equipe competitiva e que brigue por títulos importantes. O clube, neste domingo (22), encaminhou a prorrogação do empréstimo de Felipe Ferreira, que tem seus direitos econômicos ligados à Ferroviária, de São Paulo.

O contrato do meio-campista se encerra neste mês e o risco de perder o atleta era real. A informação da renovação é do site ​UOL Esporte: “O foco principal da diretoria do Vasco neste momento tem sido o de colocar os salários em dia. Porém, paralelamente, o diretor-executivo de futebol, André Mazzuco, tem tocado as negociações de renovações de contrato. E uma delas está em estágio avançado: a do meia Felipe Ferreira”, revelou o portal. Guarín e Henríquez também seguem negociando com o time de São Januário.

Vasco se aproxima da renovação com Felipe Ferreira! A diretoria pretende estender o contrato do meia, que tem os seus direitos ligados à Ferroviária-SP, até o final dessa temporada. Entretanto, não descarta a possibilidade de compra dele em definitivo. Bom negócio, Vascaínos? pic.twitter.com/kNwSwh8BXP — Almirante (@newsalmirante_) 22 de dezembro de 2019

O jogador tem 25 anos e, de acordo com o site Transfermarkt, está avaliado em 250 mil euros, cerca de 1 milhão de reais na cotação atual. Foi revelado na base do Grêmio, atuando por Atlético-GO, Javor Ivanjica, Taubate e CRB. Com a camisa do Vasco, já foram nove jogos e nenhum gol marcado.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Carlos Gregório Jr./Vasco