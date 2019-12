Com aval de Diniz, São Paulo mira atacante de R$ 33 milhões do Talleres e tem concorrência do River

​O​ São Paulo enfrenta problemas financeiros, mas a diretoria não descarta a chegada de contratações para 2020. Um dos grandes problemas enfrentados pela equipe durante o ano de 2019 foi a baixa eficiência do setor de ataque, que terminou a temporada com a pior marca da história do Tricolor Paulista, marcando colocando a bola na rede apenas 59 vezes em 62 jogos, com média de 0.95 tento a cada 90 minutos. A menor média anterior era de 1973, com 1.03 gol por confronto.

Para melhorar o cenário, o São Paulo, com aval do técnico Fernando Diniz e do departamento de futebol, sondou a situação do atacante argentino Nahuel Bustos. Aos 21 anos, o atual camisa 10 do Talleres, da Argentina, está em alta e soma oito gols marcados em 17 partidas na temporada. A informação foi revelada, na tarde desta segunda-feira (30), pelo​ site UOL Esporte.

Apesar do interesse e do aval do treinador, os possíveis valores envolvidos em uma negociação estão distantes da realidade do São Paulo. O Tricolor Paulista teve um déficit de R$ 180 milhões na última temporada e precisa de uma readequação financeira. Em uma primeira consulta, a diretoria ouviu do Talleres a pedida de 4 milhões de dólares (R$ 16 milhões), valor que já foi elevado.

River não pagou nem o Pratto e já tá atrás de outro atacante? Esses cara tão de brincadeira msm. — 🇾🇪🐺💙 (@IamSaopaulino) 30 de dezembro de 2019

Outro ‘problema’ para o São Paulo é a concorrência do River Plate, que entrou no cenário para contratar Nahuel Bustos. Na Argentina, o empresário do jogador já revelou que até mesmo clubes europeus estão interessados e podem realizar investidas. De acordo com o ​site Transfermarkt, especializado em mercado da bola, o atacante, de 1,76m de altura e com contrato até 30 de junho de 2021 com o Talleres, está avaliado em 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 33,7 milhões na conversão atual).