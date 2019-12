Com Gerson na mira do Tottenham, Flamengo se mexe no Brasil e observa meia “moderno” de R$ 4 milhões

Nem mesmo a derrota para o Liverpool, no último sábado (21), pela final do Mundial de Clubes da Fifa foi o suficiente para estragar a temporada mágica do ​Flamengo. Sob o comando de Jorge Jesus, o clube foi campeão brasileiro com 16 pontos de vantagem para o segundo colocado Santos e chegou ao bicampeonato da Libertadores após vencer o River Plate.

Agora com o fim das competições, o Mengão descansa, mas com ressalvas. O vice-presidente de futebol Marcos Braz intensifica a busca por reforços e, nos bastidores, o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, e o atacante Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, estão assegurados para 2020. O “Mister” também quer um meio-campista mais completo que o paraguaio Piris de Motta e um nome especulado na Gávea é o de Gregore, do Bahia. A informação procede do​ jornalista Artur Moraes, do jornal “O Tempo”.

O volante de 22 anos foi um dos destaques do Tricolor baiano ao longo da temporada. A possível contratação de Gregore pode ser uma alternativa rubro-negra para suprir eventuais perdas na janela de transferências. Neste domingo (23), foi noticiado pela imprensa inglesa que o Tottenham estaria interessado na contratação de Gerson, um dos pilares do Flamengo desde sua chegada, após a Copa América. De acordo com o jornal inglês ​The Sun, o atleta seria um pedido especial do técnico José Mourinho.

Flamengo procurou o volante Gregore para saber sobre sua situação no Bahia para 2020. Rubro Negro procura um meia combativo para dar opção no banco. — Planeta Rubro Negro (@PlanetaRubroN) 22 de dezembro de 2019

Quanto a Gregore, o volante tem contrato com o Bahia até dezembro de 2021. Nos últimos dias, o Cruzeiro também mostrou interesse no futebol do atleta. De acordo com o site Transfermarkt, ele está avaliado em 1 milhão de euros, cerca de R$ 4 milhões na cotação atual.