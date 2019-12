Com grande reformulação, Inter encaminha saída de atacante por empréstimo

​O ​Internacional é um dos times que, até aqui, teve mais baixas para a próxima temporada. O discurso de reformulação que era falado nos bastidores está se cumprindo e o clube já teve dez baixas para 2020. O plano para o próximo ano será um elenco mais enxuto, com a ideia de trabalhar apenas com 30 atletas.

Em reforços, o clube já acertou a contratação do lateral-direito Rodinei, que chega por empréstimo de um ano e encaminhou o meio-campista Damián Musto, que atua pelo Sociedad Deportiva Huesca e seria um pedido do técnico Eduardo Coudet. Apesar da dupla, mais saídas devem acontecer nos próximos dias.

Segundo o jornalista ​Lucas Collar , que traz notícias exclusivas dos bastidores do Colorado, a diretoria negociará o atacante Pedro Lucas por empréstimo na próxima temporada. O jogador tem contrato com o Inter até dezembro de 2020. Nesta temporada, contando Campeonato Brasileiro e Libertadores, o atleta atuou em oito jogos com a camisa vermelha.

Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do #Inter: “A nossa ideia é de buscar atletas no setor ofensivo, justamente pelo reduzido número e opções que temos (Guerrero, W. Silva e Pottker). Existe o interesse de outros clubes no Pedro Lucas, para empréstimo”. — Esporte Band RS (@EsporteBandRS) 27 de dezembro de 2019

O atual valor de mercado de Pedro é de 100 mil euros, cerca de 452 mil reais na cotação atual. Em entrevista, o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, revelou que o clube busca reforços para a linha de frente e confirmou que equipes se interessam no empréstimo do atleta de 21 anos: “A nossa ideia é de buscar atletas no setor ofensivo, justamente pelo reduzido número e opções que temos (Guerrero, W. Silva e Pottker). Existe o interesse de outros clubes no Pedro Lucas, para empréstimo”.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Ricardo Dua​rte/Internacional