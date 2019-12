Com Grêmio de olho, Santos tem acordo com Sánchez e se apoia em multa rescisória milionária

​O mercado da bola do futebol brasileiro está agitado nesta reta final de 2019 e muitas especulações estão surgindo no país. Nos últimos dias, o Grêmio apareceu como interessado na contratação do uruguaio Carlos Sánchez. O Tricolor Gaúcho estaria de olho em uma dívida do​ Santos com o meio-campista, mas a situação já parece encaminhada para uma permanência na Vila Belmiro.

Na tarde desta sexta-feira, o​ portal “A Tribuna” trouxe detalhes da situação envolvendo o jogador. O Alvinegro Praiano tem uma dívida de R$ 1,5 milhão com Sánchez, que se refere ao pagamento de luvas, firmado na época da contratação, em julho de 2018. Internamente, membros da diretoria do clube confirmam que existe um acordo para os valores serem quitados mensalmente até o fim do vínculo assinado, até metade de 2021.

Com o acerto entre as duas partes, a única forma de o uruguaio deixar o Santos antes do término do contrato é mediante uma negociação ou o pagamento da multa rescisória, o que não deverá acontecer no caso do Grêmio. Para tirar o meio-campista, de 35 anos, do Peixe, clubes do futebol brasileiro terão que desembolsar R$ 390 milhões. Já para equipes do exterior que, porventura, demonstrarem interesse, o valor sobe para 100 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).

O “A Tribuna” também informa que não existe nenhuma pendência do Santos com o empresário do jogador, Nelson Ferro, por dívida de comissão. No sul do país, Cláudio Oderich, vice-presidente do Grêmio, descartou ‘atravessar’ o Alvinegro para contratar o jogador. “Esta é uma relação do Santos com o Carlos Sánchez e seu empresário. Ficamos apenas observando. O Santos é um grande parceiro do Grêmio e não vamos atravessar a negociação. Mas é um bom nome. Apesar da idade, tem um perfil bastante interessante. Se surgir uma oportunidade mais adiante, quem sabe?”, disse, em entrevista à Rádio Gaúcha.