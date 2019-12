Com ídolo incluso, Botafogo prepara ‘barca de medalhões’ para reduzir custos

O ​Botafogo vive um evidente momento de transição, em que a principal preocupação interna é a reorganização financeira para adequação ao projeto de clube-empresa. Assim, os gastos com o futebol serão ainda mais reduzidos em comparação a 2019, ano em que o Glorioso já viveu ‘no limite’ da austeridade nos investimentos.

​​Uma das soluções encontradas para a redução de custos é a liberação de medalhões que hoje integram o elenco alvinegro. Após a saída do chileno Leonardo Valencia – meia que faturava um dos maiores salários do grupo -, o clube de General Severiano prepara uma ‘barca de veteranos’ para aliviar sua folha salarial mensal.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o zagueiro argentino Joel Carli, referência junto ao torcedor por sua entrega e identificação com o clube que defende desde 2016, deve ser o próximo a deixar o Glorioso. Seu contrato é válido até abril de 2020 e não será renovado.

Além do zagueiro, outros jogadores ‘de peso’ como Diego Souza e Cícero também estão de saída. Ambos têm salários bem acima do teto estabelecido pela diretoria alvinegra para 2020 e custariam algo em torno de R$ 17 milhões aos cofres do clube até o final de 2021, tempo de vínculo dos dois meio-campistas caso os gatilhos de seus respectivos contratos (renovações automáticas) fossem ativados.