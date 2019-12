Com nomes acima da média, seleção pré-olímpica gera grande expectativa

Ao anunciar a lista definitiva da seleção brasileira que disputará o Pré-Olímpico, nos meses de janeiro e fevereiro, o técnico André Jardine incluiu os nomes de Douglas Augusto (PAOK), Bruno Tabata (Portimonense), Dodô ( Shaktar Donestk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grêmio). Só que, independentemente das ausências de Douglas Luiz ( Aston Vila), Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis), Gabriel (Lille) e Wendel (Sporting)​, o time segue muito forte.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Em todas as posições, Jardine conta com jogadores que, ao longo de 2019, já se apresentaram como protagonistas em seus respectivos clubes atuando no grupo principal. E este é um fator que, possivelmente, pese na hora da definição de uma classificação. Atletas como Matheus Henrique, Reinier, Bruno Guimarães e Antony são, definitivamente, acima da média. Muito embora jovens, jogam como gente grande. Já Dodô, Bruno Tabata e Matheus Cunha, por exemplo, garantem ao plantel o estofo de quem já atua na Europa.

GOLEIROS​ Cleiton (Atlético Mineiro), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio) ​LATERAIS ​Dodô (Shakhtar Donestk), Guga (Atlético Mineiro), Ayrton Lucas (Spartak Moscou) e Caio Henrique (Fluminense) ​ZAGUEIROS ​Nino (Fluminense), Ibañez (Atalanta), Robson Bambu (Athletico Paranaense) e Walce (São Paulo) ​MEIO-CAMPISTAS ​Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Douglas Augusto (PAOK), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio) e Reinier (Flamengo) ​ATACANTES ​Antony (São Paulo), Bruno Tabata (Portimonense), Pepê (Grêmio), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos)

Diante dos atletas convocados para representar o Brasil, não se pode negar o quanto se espera por um bom futebol. Se ninguém pode ser chamado de craque, podem sim receber a alcunha de profissionais acima da média. E isso, por si só, já eleva a seleção a um patamar bastante interessante.