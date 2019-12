Com nova fornecedora, Internacional define data do lançamento de uniformes para 2020

Ano novo, vida nova. O ​Internacional abrirá 2020 sob a batuta de uma nova fornecedora de material esportivo, a Adidas, grande concorrente da empresa que patrocinou o clube gaúcho até 2019 (Nike).​

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o lançamento dos novos uniformes do Colorado será logo no primeiro dia do ano: 01 de janeiro de 2020. Neste dia, serão divulgados o kit número 1 (principal) e o kit número 2 (visitante), que respeitarão os tradicionais vermelho e branco do clube gaúcho. Posteriormente, a Adidas lançará um terceiro uniforme alternativo.

A nova camisa do Cruzeiro com a adidas é linda, espero que a do inter seja do mesmo nível. — S. C. INTERNACIONAL 🇦🇹 (@PraSeempreInter) December 26, 2019

O torcedor do Internacional poderá adquirir o novo uniforme colorado através dos sites e lojas físicas por R$ 249,00, valor acima do estabelecido pela Nike em seu período de parceria com o clube gaúcho: R$ 199,00.