Com prazo exíguo, Cruzeiro vê outro gigante entrar na briga por Orejuela

​O ​Cruzeiro tem até o dia 31 de dezembro para comprar 50% dos direitos econômicos de Orejuela e, assim, garantir a permanência do lateral-direito para 2020. No entanto, depois de o ​Flamengo manifestar interesse no colombiano, o ​Palmeiras também entrou na briga para contar com o atleta. Ou seja, a Raposa briga justamente com os clubes mais poderosos do país no momento.

Torcedores me perguntaram se Orejuela iria entrar na Justiça contra o Cruzeiro por conta dos salários atrasados e, consequentemente, facilitar a vida dos clubes interessados nele. Uma pessoa do estafe do lateral sugeriu, mas ele entendeu que, por ora, não é uma boa opção. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 20, 2019

Na semana passada, o próprio Orejuela colocou em dúvida o seu futuro, ao afirmar que estaria na mira de outras equipes e, também, pelo fato de a Série B dar bem menos visibilidade. O fato, porém, é que a prioridade é da equipe mineira, que precisa pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,8 milhões) ao Ajax, da Holanda, para continuar com o atleta. Como está em crise e não possui este dinheiro, a intenção da direção é contar com a ajuda de um patrocinador para efetuar este depósito. Em troca, ele ganharia um espaço para a sua marca no uniforme da equipe.

Acho que com o novo conselho gestor assumindo o Cruzeiro deverá efetuar a compra do Orejuela e revende-lo por uma quantia bem maior depois, principalmente com a provável chegada do Alexandre Mattos! — Shamanta🅱️ (@Shamantaf10) December 22, 2019

Internamente, existe uma certeza. Se fechar este acordo (já haveria, inclusive, um interessado no modelo de negócio), Orejuela ficará na Toca da Raposa. Do contrário, não haverá uma forma de segurá-lo. No Flamengo, ele seria reserva de Rafinha e, no Palmeiras, a princípio, lutaria por posição com Marcos Rocha e Mayke. Em 2019, o lateral participou de 35 jogos pelo Cruzeiro e marcou dois gols.

