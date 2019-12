Com Real Madrid no topo, UEFA atualiza ranking de pontos da Champions League

​Qual é o maior especialista em ​Champions League? Essa parece ser uma pergunta com resposta óbvia, afinal, o Real Madrid detém incríveis TREZE taças conquistadas, mais que o dobro que o segundo maior campeão. Além de liderar em troféus, o gigante espanhol é quem soma mais participações na competição, com 50 edições em seu currículo.

Como noticia o ​Globoesporte, a UEFA aproveitou o início do recesso de fim de ano – a grande maioria das principais ligas europeias param e só retornam em janeiro -, para divulgar o ranking de pontos da Liga dos Campeões. Cada triunfo conquistado no tempo regulamentar ou na prorrogação contabilizou dois pontos, enquanto vitória nos pênaltis ou empate renderam um ponto para os clubes. Assim ficou o top-10 do levantamento:

​Clube ​Participações Títulos​ ​Partidas ​Pontos totais ​1) Real Madrid ​50 ​13 ​437 jogos ​600 ​2) Bayern de Munique ​36 ​5 ​347 jogos ​474 ​3) Barcelona ​30 ​5 ​316 jogos ​446 ​4) Manchester United ​28 ​3 ​279 jogos ​374 ​5) Juventus ​34 ​2 ​277 jogos ​349 ​6) Milan ​28 ​7 ​249 jogos ​314 ​7) Liverpool ​24 ​6 ​215 jogos ​289 ​8) Benfica ​39 ​2 ​239 jogos ​287 ​9) Porto ​34 ​2 ​245 jogos ​277 ​10) Ajax ​36 ​4 ​227 jogos ​266

Da posição onze à vigésima, surgem os primeiros ranqueados que nunca conquistaram a Europa. Chama atenção as presenças do Dínamo de Kiev (11º) e do Arsenal (12º) à frente de clubes que já ergueram o caneco, como Inter de Milão (14º), Chelsea (15º) e PSV (18º).