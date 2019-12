Com sotaque espanhol! Inter anuncia primeiro reforço para 2020

​O ​Internacional anunciou na manhã desta segunda-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2020. O volante Damían Musto, que estava no Huesca, da Espanha, assinará contrato por uma temporada após realizar exames médicos. Aos 32 anos, ele foi uma indicação do técnico Eduardo Coudet.

O jogador iniciou sua carreira profissional no Quilmes, em 2006. Também defendeu o Atlético Tucumán, onde jogou de 2008 até 2010, até se transferir para o Spezia, da Itália. Depois regressar ao futebol argentino, atuando no Olimpo e Rosário Central. Foi no clube da província de Santa Fé que se destacou, sendo peça fundamental nas boas campanhas da equipe no Campeonato Argentino de 2015, na Copa Libertadores e na Copa Argentina, em 2016.

Musto jogou pelo Huesca, um dos piores times da liga e rebaixado. 24 jogos (20 como titular)

1,75 Interceptações

2.76 desarmes

80% de aproveitamento nos passes

5.94 passes certos no terço final

0.42 passes decisivos

49% dos duelos pelo chão ganhos pic.twitter.com/nNywmL8Uzh — Stat Inter 📊🇦🇹 (@statinter) December 30, 2019

O bom desempenho despertou o interesse do Tijuana, do México, para onde foi vendido no ano de 2017. No Huesca, estava cumprindo sua segunda temporada no futebol espanhol.

