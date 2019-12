Com Tiago Nunes de olho no plantel, Corinthians define situação de Carlinhos para 2020

​O atacante Carlos Moisés de Lima, conhecido como Carlinhos, foi descoberto nas categorias de base do Corinthians e, logo, assumiu uma grande responsabilidade no elenco profissional do Timão. O jogador levantou sua única taça pelo clube em 2017, quando o time paulista venceu o Campeonato Brasileiro.

Porém, o atleta não teve espaço no Alvinegro e foi emprestado três vezes, com passagens pelo Oeste, Novorizonte e Vila Nova. Agora, o jogador será emprestado novamente para o Marcílio Dias, de Santa Catarina, durante o Campeonato Catarinense. O contrato firmado entre os clubes é válido até abril de 2020.

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o presidente do Marcílo, Lucas Brunet, afirmou que o time tem expectativa com o empréstimo. “Estamos trazendo o Carlinhos por empréstimo e temos expectativas que aqui seja um ‘boom’ na carreira dele”, destacou o mandatário.

Carlinhos e Gabriel Vasconcelos, dois jogadores que parecia que iria se destacar mas não vingou! — Dener Tavares (@dener_tavares) December 19, 2019

No entanto, o atleta não tem um bom currículo, já que ficou marcado quando disputou a Série B pelo Vila Nova tachado como um dos piores ataques. Na época , o jogador sofreu uma lesão no pé e ficou fora do segundo turno. O jogador tem contrato com o Timão até dezembro de 2020.