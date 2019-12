Como organizar as compras online para o próximo ano

O ano está terminando e é hora de começar a pensar nas compras do próximo ano e como fazê-las no conforto do lar, com tranquilidade, na frente do computador, navegando na internet e procurando pelas novidades do novo ano. Segundo pesquisas internacionais, haverá grandes avanços tecnológicos, permitindo uma nova maneira de comprar online.

É verdade, a tecnologia cresce dia após dia e as pesquisas indicam que, durante o próximo ano 2020, haverá 100 milhões de consumidores fazendo compras online. E haverá sites que oferecerão uma tecnologia de realidade aumentada. Isso permite que os consumidores possam quase tocar nos produtos ou experimentá-los virtualmente.

IKEA, por exemplo, tem um aplicativo que permite que o comprador possa “ver” como ficará o móvel que quer comprar na sua casa. Essa realidade aumentada facilita ao comprador, que poderá ‘experimentar’ o que quer comprar, sem a necessidade de ‘imaginar’.

Outra tendência que aumentará durante o próximo ano são as compras online através dos celulares. Já durante 2019 os motores de busca indicam que mais de 60% de todas as buscas foram feitas via celular. Por isso, as empresas do mundo todo estão reformulando os seus sites para que possam funcionar perfeitamente nos smartphones, permitindo que os consumidores possam visitar, procurar e encontrar os produtos que desejam.

Pesquisar, decidir e comprar com segurança

Hoje em dia é possível comprar qualquer tipo de produto sem a necessidade de sair de casa. Tendo um smartphone, uma tablet ou um computador, e tendo conexão à internet, é possível fazer compras no conforto do lar.

No mundo todo existem lojas virtuais onde é possível comprar desde um par de tênis até uma geladeira, desde um livro até um perfume. Mas, como comprar com segurança e certeza de estar comprando corretamente?

Algumas dicas importantes para comprar certo e conseguir os melhores preços:

Comprar no aniversário da loja: geralmente, quando uma loja online faz aniversário, coloca diversos produtos em promoção, e é o momento certo para comprar com bons descontos excelentes produtos. Preste atenção à data para não perder essa fantástica oportunidade! Pesquisar: isso é fundamental. Não compre de imediato, porque geralmente não será a melhor compra. É aconselhável pesquisar em diversas lojas online o mesmo produto, para observar as diferenças quanto ao preço. Existem comparadores que ajudam nessa pesquisa, facilitando o trabalho do consumidor. Verificar os sites: a maioria das páginas na internet são seguras, mas sempre existe a possibilidade de encontrar uma que ofereça grandes produtos a preços incríveis, e os envios nunca chegam, simplesmente porque a loja é uma fraude! Geralmente, as lojas seguras possuem, na url, um cadeado que indica que a conexão é segura e que permite visualizar as configurações da página. Outra forma de pesquisar sobre a segurança dessa loja é procurar comentários de consumidores. Se a maioria falar bem quanto aos produtos, preços e envios, você poderá comprar com segurança. Porém, se observar que a maioria dos comentários são negativos, esqueça essa loja, mesmo acreditando que não conseguirá preços melhores. Lembre-se: o barato pode acabar saindo caro!

O que fazer antes de iniciar uma compra na internet