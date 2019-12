Concurso Banco de Brasília BRB: Resultado final de Advogado é divulgado e homologado!

O Banco de Brasília, Distrito Federal, aplicou no último domingo, 08 de setembro, as provas do concurso público (Concurso BRB 2019) para o preenchimento de vagas no cargo de Advogado. Este é o terceiro edital da instituição, que publicou um edital para Escriturário e outro para cargos de ensino superior. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), banca do certame, liberou o resultado final (veja aqui).

O Banco conta hoje com 122 pontos de atendimento, sendo: 116 agências (101 no Distrito Federal , 05 localizadas em outras capitais: Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo; 01 em Unaí e 09 no interior do Estado de Goiás), além de 06 PAs do Distrito Federal.

A principal área de atuação do BRB é Brasília. O Banco de Brasília detém as contas de todos os funcionários do Governo do Distrito Federal. Com o propósito de impulsionar o esporte, a cultura, a educação, a arte e o empreendedorismo na região, o BRB apoia projetos nestas áreas e traz para Brasília eventos de destaque no cenário local e nacional. É o banco recolhedor dos tributos do GDF: IPTU/IPVA, multas do Detran e GPS. O BRB é também o Banco “pagador” dos salários dos empregados do GDF.

Sobre o cargo de Advogado do concurso BRB 2019

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

QUANTIDADE DE VAGAS: 1 (uma) vaga para provimento imediato e formação de cadastro de reserva.

MISSÃO/OBJETIVOS: prestar assessoramento jurídico, com dedicação exclusiva, ao BRB e seu conglomerado, por meio da elaboração de pareceres e de orientações específicas, do exame de atos legais, da interpretação e análise da legislação, do acompanhamento de processos judiciais, da defesa em juízo ou fora dele acerca dos direitos, deveres e interesses da organização, e da execução de outras atividades de natureza jurídica, visando a oferecer condições para a observância e o cumprimento da legislação pelo BRB.

REMUNERAÇÃO: R$ 19.530,67 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

JORNADA DE TRABALHO: 8 (oito) horas diárias, caracterizando 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva ao BRB e seu conglomerado.

VANTAGENS: a) participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo vigente; b) possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar; c) auxílio Refeição/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes; d) auxílio Cesta/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes.

Inscrição Concurso BRB 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 08 horas do dia 23 de junho e 22 horas do dia 29 de julho de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.iades.com.br). A taxa de inscrição custou R$88,00.

Etapas e Provas

O concurso do BRB 2019 contou com provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório; além de avaliação curricular de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório.

A prova objetiva e a prova discursiva foram aplicadas no dia 08 de setembro.

A prova objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha, sendo:

04 questões de Governança Corporativa e Compliance;

03 questões de Lei Orgânica do Distrito Federal e Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal;

03 questões de Conhecimentos sobre o Distrito Federal e sobre a RIDE; e

50 questões de Conhecimentos específicos do emprego.

O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame: a) obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de Conhecimentos Gerais; e

b) obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de Conhecimentos Específicos. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total máxima permitida para a prova objetiva.

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos itens constantes do conteúdo programático, elencados no Anexo I, a capacidade de expressão na modalidade escrita, o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa e o conhecimento técnico vinculado ao exercício do emprego de advogado.

A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 20,00 (vinte) pontos.

Validade