Concurso Belo Horizonte MG: Banca escolhida para 558 vagas para Saúde

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte prepara um novo edital de concurso público para nada menos que 558 vagas na Secretária da Saúde. A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que a banca organizadora do certame já foi definida.

A RBO foi a escolhida para organizar o edital. A empresa apresentou o menor preço e venceu o pregão eletrônico diante de outras 11 propostas. Com isso, ela será a responsável por receber as inscrições e aplicar as etapas da seleção, como provas objetivas, entre outras.

A licitação foi homologada no início de dezembro. Ao todo, 12 organizadoras enviaram suas propostas de preços. Foram elas: RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais (vencedora); Integri Brasil; Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP); Metrópole Soluções Governamentais; Instituto de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento Municipal (IDM); Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência, Tecnologia de Minas Gerais; Global Concursos Públicos; Consulplan; Cebraspe; Instituto AOCP; Apta Assessoria e Consultoria Ltda; e Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Segundo o projeto, o concurso vai contar com chances para cirurgião dentista, enfermeiro, fiscal sanitário municipal, fiscal sanitário municipal de nível superior, médico, para técnico de serviços de saúde e técnico superior de saúde. As chances são para níveis técnico e superior, com remunerações oscilando de R$1.391,85 a R$8.158,42. A jornada varia de 20 a 40 horas semanais.

As contratações vão acontecer sob regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia ao servidor.

As taxa de inscrição também já estão definidas. Os candidatos de nível médio/técnico vão desembolsar R$70, enquanto os inscritos nos cargos de ensino superior deverão pagar R$110,00.

Vale lembrar que a banca a ser escolhida para o concurso de 558 vagas também ficará responsável pela seleção de agente comunitário de saúde. Para o cargo, a contratação será feita sob regime celetista. Serão 18 vagas, todas para candidatos com o nível médio.

O salário será de R$1.512,46 para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

O concurso da Prefeitura de Belo Horizonte MG

O projeto básico do concurso de Belo Horizonte-MG informa que os candidatos serão avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório.

A avaliação vai contar com 50 questões de múltipla escolha. Para técnico de serviços de saúde, serão cobradas questões de Língua Portuguesa (10), Saúde Pública (15) e Conhecimentos Específicos (25).

Para os demais cargos, a avaliação vai contar com 15 questões de Saúde Pública e 35 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado será necessário obter 60% dos pontos previstos.

Já os concorrentes a seleção de agente comunitário de saúde serão submetidos a avaliações objetivas de 50 questões. Desse total, 10 serão de Língua Portuguesa, 15 de Saúde Pública, cinco de Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos.

Prefeitura também vai abrir edital na Educação com 213 vagas

A Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai abrir um novo edital de concurso para atuação na Secretaria de Educação. A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida na quarta-feira, dia 7 de agosto, no salão nobre da Prefeitura de Belo Horizonte. O processo de escolha da banca já foi iniciado.

O município vai abrir 213 vagas, sendo 140 serão para professor de Educação Infantil, 54 para professor do primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental e 19 para bibliotecário escolar. Para Professor, o candidato deverá ter nível superior completo que o habilite para o exercício no segmento, ou seja, Educação Infantil ou Ensino Fundamental. Os salários chegam a R$1.898,10 e R$2.307,15, respectivamente.

Para bibliotecário escolar, o candidato precisa ter nível superior em Biblioteconomia e registro no Conselho Regional. Os salários chegam a R$2.573,03. O processo de escolha da banca do concurso já tem data para ser iniciado.