Concurso CODEG de Guarapari ES 2019: Locais de provas divulgados!

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) ES vai aplicar no domingo, 22 de dezembro, as provas do concurso público para o preenchimento de 47 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal. Os locais de provas foram divulgados (clique aqui e veja).

As vagas destinadas são para os cargos de Balanceiro (3 vagas), Operador de Máquinas (3 vagas), Médico do Trabalho (1 vaga), Gari I – Limpeza Urbana (30 vagas), Gari II – Jardineiro (10 vagas). Os salários oferecidos chegam até R$ 3.100,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 29 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora INCP Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental) e R$ 70,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para o cargo de Gari;

–> Prova prática (caráter eliminatório) para o cargo de Operador de Máquinas;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Médico do Trabalho, Balanceiro e Operador de Máquinas.

As avaliações serão aplicadas no dia 22 de dezembro, em locais e horários a serem informados a partir do dia 14 de dezembro de 2019. O gabarito provisório será divulgado no dia 23 de dezembro no site www.incpconcursos.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG)

: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) Banca organizadora : INCP Concursos

: INCP Concursos Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 47

: 47 Remuneração : até R$ 3.100,00

: até R$ 3.100,00 Inscrições : até 29 de novembro de 2019

: até 29 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 70,00

: R$ 50,00 e R$ 70,00 Provas : 22 de dezembro de 2019

: 22 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL CODEG DE GUARAPARI ES 2019