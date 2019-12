Concurso CRB 2ª Região: Resultado preliminar é divulgado

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Pará, que envolve a 2ª Região, aplicou no domingo, 24 de novembro, as provas do concurso (Concurso CRB 2ª Região 2019) para o preenchimento de vagas no cargo de Bibliotecário Fiscal. Os aprovados serão lotados em Belém (PA).

O Instituto QUADRIX tem a responsabilidade do certame. O cargo de Bibliotecário exige curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, registro definitivo no Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB-2) e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 2.000,00, acrescido de vale alimentação no valor de R$ 312,00 por mês e vale transporte.

Inscrição Concurso CRB 2ª Região 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 55,00.

Provas Concurso CRB 2ª Região 2019

O concurso será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações foram aplicadas no dia 24 de novembro de 2019 em Belém (PA).

Atribuições

Cumprir as ordens emanadas diretamente da Comissão de Fiscalização;

Inspecionar, nas esferas pública e privada, unidades de informação e demais empresas ou entidades que tenham como função o armazenamento, tratamento;

Recuperação e disseminação da informação em qualquer suporte;

Efetuar diligências para comprovar denúncias;

Emitir autos de infração e demais documentos autorizados pelo CRB;

Verificar se a supervisão, gerência, administração e execução dos serviços de Biblioteconomia e áreas afins, estão a cargo de Bibliotecário regularmente inscrito no CRB-2 e em dia com suas obrigações, na forma do art. 4o. do Decreto 56.725/65;

Encaminhar, periodicamente à Comissão de Fiscalização, relatório de suas atividades, acompanhados dos documentos fiscalizatórios;

Reunir-se periodicamente com o coordenador da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Ética;

Atuar na área de jurisdição do CRB-2, compreendendo os Estados do Pará, Amapá e Tocantins;

Elaborar e encaminhar ofícios, boletos, certidões e outros documentos necessários para o trâmite dos processos de fiscalização;

O Fiscal, no desempenho de suas funções, conduzir-se-á de modo a refletir, condignamente, a imagem do CRB e do profissional Bibliotecário, atuando eticamente na defesa da profissão e da autarquia de fiscalização profissional.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

Sobre

O Conselho Regional de Biblioteconomia- 2ª Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá e Tocantins, criado pela Resolução nº 4 de 12 de junho de 1966 e reformulada pela Resolução nº 151, de 06 de março de 1976 do Conselho Federal de Biblioteconomia em decorrência da Lei nº 4.084/62 de 30 de junho de 1966 do Decreto nº 56.725/65 de 16 de agosto de 1965, designado pela sigla CRB-2 tem personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa.

O Regimento Interno dos CRB`s foi aprovado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia através da Resolução nº 060/04, de 06 de julho de 2004, institui o regimento jurídico, determina a natureza, de finalidade, as atribuições, a constituição, a estrutura, a competência e as finalidades do Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região, bem como as prerrogativas e as responsabilidades de seus membros.

O foro do CRB-2 está localizado na capital do Estado do Pará e a justiça Federal da Região é competente para decretar e julgar as causas em que for interessado na condição de atender, réu , assistente ou oponente, exceto as de falências e as sujeitas a Justiça Federal e a Justiça Militar. O Conselho Regional de Biblioteconomia- 2ª Região é formado por: Plenária, Diretoria, Comissões e Assessorias, Assembléia Geral (constituída por todos os bibliotecários registrados), Delegacias Regionais e Serviços de Apoio Administrativo (secretaria, contabilidade, jurídico). Diretores de escolas de biblioteconomia e presidentes de associações de classe integram o Conselho como membros natos. Esses órgãos são responsáveis pelo cumprimento das atribuições do CRB-2 e da legislação vigente.

Para a sua administração, o CRB-2 conta com uma equipe de 15 membros efetivos e 3 suplentes, designados pelo título de Conselheiros, todos brasileiros, Bacharéis em Biblioteconomia, com registro profissional no Conselho com um mínimo de 2 anos ininterruptos, eleitos pelo voto direto e secreto dos bibliotecários, com mandato trienal, na forma regimental.

Informações do concurso