Concurso CRB 5ª Região 2019: Resultado final de nível superior é divulgado

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região, que compreende os estados da Bahia e Sergipe, aplicou no domingo, 06 de outubro, as provas do edital de concurso público para provimento de 20 vagas, sendo um para preenchimento imediato e 19 para formação de cadastro reserva no cargo de Bibliotecário-Fiscal. Os aprovados serão lotados em Salvador-BA.

O Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, liberou o resultado final (clique aqui e veja).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, mais registro ativo no conselho regional de Biblioteconomia (CRB), certidão de regularidade emitida pelo conselho de classe e disponibilidade para trabalhos externos e para viagens locais, intermunicipais e interestaduais.

O salário do cargo será de R$2.235,55. Além disso, serão acrescidos benefícios de auxílio-alimentação no valor de R$ 550,00 por mês, vale transporte, conforme legislação e plano de cargos e salários.

O Bibliotecário Fiscal deverá conhecer a legislação de Biblioteconomia, bem como as normas pertinentes aos procedimentos de fiscalização; Realizar visitas de fiscalização nos estabelecimentos e atividades inerentes à Biblioteconomia, de acordo com as normas aplicáveis; Lavrar os competentes termos de fiscalização, infração e multa; preparar os relatórios necessários à área de fiscalização; Elaborar mapas e planilhas necessárias aos procedimentos de fiscalização; Orientar os responsáveis técnicos de estabelecimentos sobre o cumprimento de normas e a adoção de procedimentos legais; Assessorar o CFB nos procedimentos de fiscalização; Estabelecer planejamento para os procedimentos de fiscalização; Definir metas de execução de fiscalização; Elaborar controle de visitas, orientar parcerias nos procedimentos de fiscalização com outros órgãos; Organizar e disponibilizar conteúdos informacionais na internet; orientar quanto a processos administrativos e informar a localização dos mesmos; Preservar o patrimônio documental, mantendo atualizado o controle de material e equipamento utilizado pela sua coordenação; e zelar pelo acervo de processos administrativos; recuperar, administrar e disseminar informações; Catalogar, classificar e indexar o acervo; Coordenar a organização dos materiais da biblioteca nas estantes; Fazer levantamentos bibliográficos; Orientar e auxiliar os usuários na pesquisa; Controlar a entrada e saída das obras da biblioteca; Registrar obras; Tratamento técnico das obras; Fazer levantamento de materiais necessários ao bom andamento dos serviços prestados; Providenciar, com antecedência, projetos e orçamentos para ,eventos especiais; Participar ativamente de eventos e reuniões sempre que convocado pela Diretoria; Atualizar sempre o controle de material e equipamento utilizado pela sua coordenação; e Executar outras atividades definidas em normas internas relacionadas com os serviços de fiscalização de acordo com a orientação do CFB e das regionais.

Inscrição CRB 5ª Região 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 29 de julho e 23 horas e 59 minutos do dia 09 de setembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$55,00.

Provas

O concurso CRB-5 Região 2019 contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As avaliações foram aplicadas no dia 06 de outubro em Salvador-BA. A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Informações do concurso