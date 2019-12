Concurso CRB 6ª Região 2019 tem resultado final divulgado

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, que envolve os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, divulgou o resultado final do concurso público (Concurso CRB 6ª Região 2019) para o preenchimento de 60 vagas na instituição. Desse quantitativo, 58 são para cadastro reserva e duas para preenchimento imediato. O Instituto Quadrix, banca do certame, liberou o documento de resultado final (veja aqui).

Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte (MG). As oportunidades são destinadas aos cargos de Auxiliar Administrativo (30) e Bibliotecário Fiscal (30). O salário será de R$ 1.273,80 para Auxiliar Administrativo e de R$ 2.613,35 para Bibliotecário Fiscal, mais benefícios:

a) Vale Refeição ou alimentação, no valor de R$ 546,70 (quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) por mês;

b) Plano de Saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico) sem coparticipação de acordo com a utilização;

c) Vale transporte, conforme legislação.

Sobre os cargos

Auxiliar Administrativo

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições: Responsável por executar as atividades de atendimento e apoio administrativo ao Conselho Regional de Biblioteconomia. Principais atribuições: atender o público interno e externo; orientar visitantes e usuários do Conselho, encaminhá-los aos setores procurados. Atender, efetuar e completar ligações telefônicas; anotar as ocorrências diárias, locais e interurbanas; verificar o funcionamento dos aparelhos e solicitar a manutenção dos mesmos; relacionar o número de telefone, endereço e localização de pessoas e entidades de interesse do CRB6, mantendo atualizadas as informações; receber correspondências impressas e eletrônicas e encaminhar aos destinatários; transmitir e receber correspondências impressas e eletrônicas; transcrever e digitar atas de reuniões quando solicitado; redigir e enviar ofícios conforme solicitado; organizar e manter atualizado o cadastro e as informações contidas no sistema de mala direta; atuar no suporte administrativo quando da realização de eventos patrocinados pelo Conselho; classificar e controlar a prestação de contas referentes ás viagens realizadas; entre outras.

Bibliotecário Fiscal

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro definitivo ativo e adimplente no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir. Disponibilidade para viagens.

Atribuições: Cuidar do exercício da profissão de bibliotecário nas organizações públicas e privadas, coibindo irregularidades identificadas, atentar para o mercado de trabalho do profissional bibliotecário, buscando garantir o exercício das atividades que lhe são asseguradas por lei. Principais atribuições: fiscalizar e orientar as instituições públicas e privadas, da legislação do CRB6, com relação às atribuições relacionadas ao profissional bibliotecário informando a legislação em vigor, efetuar trabalhos internos de preparação, planejamento e organização das rotinas de fiscalização, pesquisar Instituições pela Internet a serem visitadas para fiscalização ou orientações; Efetuar o planejamento de viagens, elaborar o roteiro de visita levando em consideração a localização das Instituições que serão visitadas; solicitar os recursos para efetuar a viagem, comprar passagens, reservar hotel etc. Subsidiar com informações e pareceres a Comissão de Fiscalização e Comissão de Ética; participar de reuniões, tanto da Diretoria como das Comissões sempre que solicitado; contribuir na elaboração de planejamentos visando à melhoria e a racionalização nos procedimentos e métodos administrativos.

Inscrição Concurso CRB 6ª Região 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever das 10 horas do dia 29 de julho até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de setembro de 2019, no site da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou:

R$ 50,00 para nível médio;

R$ 60,00 para nível superior.

Etapas e Provas

O concurso será composto por: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. O exame terá 120 questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático e atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública e noções de direito administrativo) e conhecimentos específicos do cargo, conforme especificado no edital. Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A etapa será realizada somente para candidatos com o ensino superior. O exame será uma em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo. As provas objetivas do concurso foram aplicadas em Belo Horizonte (MG) no dia 06 de outubro. A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Sobre

Os Conselhos Regionais de Biblioteconomia foram criados pela Lei nº. 4084, de 30 de junho de 1962, possuem personalidade jurídica de direito público, autonomia financeira, administrativa e patrimonial. Tem por finalidade orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de bibliotecário.

A criação do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região se concretizou com a publicação da Resolução CFB nº. 4 de 12 de julho de 1966. Com jurisdição em Minas Gerais, teve sua primeira sede em Belo Horizonte.

Informações do concurso