Concurso CREA TO 2019: Resultado preliminar da prova de títulos é divulgado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins aplicou no domingo, 20 de outubro, as provas do concurso público (Concurso Crea TO 2019) para o preenchimento de nada menos que 159 vagas, entre imediatas e em cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. O Instituto QUADRIX, banca organizadora do certame, liberou o resultado preliminar da prova de títulos (veja aqui).

As oportunidades são destinadas para Palmas, Araguaína, Augustinópolis, Guaraí e Paraíso do Tocantins. Do quantitativo de vagas, 32 são para preenchimento imediato e 127 em cadastro reserva. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos deficientes e 20% aos negros. As vagas são destinadas aos cargos de:

Nível fundamental – Auxiliar Administrativo (22 vagas) e Auxiliar de Serviços Gerais (09 vagas).

Nível médio – Agente Administrativo (69 vagas) e Motorista (06 vagas).

Nível técnico – Agente de Fiscalização (27 vagas).

Nível superior – Advogado (09 vagas), Analista Administrativo (05 vagas), Analista de Sistemas (06 vagas) e Contador (06 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$1.003,71 e R$3.596,89, além de benefícios (alimentação de R$ 250,00 por mês, plano de saúde e vale-transporte). Os aprovados serão contratados sob regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou aquele que estiver vigente à época da contratação.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 20 de agosto e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 50,00 para vagas de nível fundamental, R$ 60,00 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 80,00 para os de nível superior.

O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível médio, técnico e superior; avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de Advogado.

As avaliações objetivas contarão com 120 questões. Elas estarão distribuídas entre blocos de conhecimentos básicos (língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos regionais, língua inglesa – somente para o cargo Analista de Sistemas e raciocínio lógico e matemático), conhecimentos complementares (matérias de legislação e ética na administração pública e legislação do sistema CONFEA/CREA) e conhecimentos específicos inerentes ao cargo.

A prova discursiva para os cargos de nível superior terá redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. O exame acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo e para os empregos de níveis médio e técnico consistirá em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo.

As avaliações foram aplicadas em Palmas no dia 20 de outubro de 2019.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins – Crea-TO.

Sobre o órgão

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins – Crea-TO, é uma autarquia federal de fiscalização do exercício das profissões de Engenheiros, Agrônomos, Geólogos, Geógrafos, Meteorologistas, Tecnólogos e Técnicos de Segundo Grau das modalidades mencionadas, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Palmas e jurisdição em todo o Estado defendendo a sociedade no que diz respeito à qualidade, ética e, principalmente, coibindo a prática do exercício ilegal dessas profissões.

O Crea-TO exerce o papel institucional de primeira e segunda instância, orienta e fiscaliza o exercício profissional, verificando e valorizando o exercício legal e ético das profissões do Sistema Confea/Crea.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Autorização para exercício profissional – Todos os profissionais e empresas da área de Engenharia e agronomia devem obter o número do seu registro no Crea para que possam exercer suas atividades. O registro pode ser:

Provisório – Concedido mediante apresentação de comprovante de conclusão de curso até que o diploma seja confeccionado.

Definitivo – Concedido pelo Crea mediante apresentação do diploma de curso correspondente.

Os profissionais e empresas registrados em outros estados, que desejam prestar serviços profissionais temporária ou permanentemente, devem procurar o Crea para obter um visto provisório ou definido.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – A Lei 6.496 de 7/12/77 determina que qualquer profissional ou empresa deve registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – no Crea, de qualquer obra ou serviço a ser realizado. Esse registro assegura a existência de um profissional habilitado responsável da obra/ serviço e serve como prova civil, criminal e ética. A falta deste documento pode acarretar multas.

Fiscalização – O Crea tem poder de fiscalizar obras e serviços para verificar se estão sendo realizadas dentro das normas legais no que se refere às responsabilidades profissionais. Para atestar a legalidade basta que o proprietário ou responsável da obra apresente cópia da ART registrada no Crea.

Acervo Técnico – Todos os registros de ART feitos no Crea são arquivados e passam a constituir o acervo técnico do profissional que pode ser requerido a qualquer momento. As certidões de acervo técnico expedidas pelo Crea são reconhecidas como instrumento legal para comprovação de exercício profissional em ocorrências pública.

Outras ações – O Crea tem ampliado suas formas de participação no desenvolvimento social, realizando uma série de ações junto aos profissionais, à comunidade e ao Poder Público que resultem em benefícios com a disseminação dos conhecimentos de Engenharia e Agronomia para a população de baixa renda; a moralização dos contratos de obras e serviços públicos e a melhoria da qualificação por meio de cursos, palestras e orientação profissional.

Informações do concurso