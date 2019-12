Concurso CRF SE 2019: Resultado preliminar da prova de títulos é divulgado!

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe divulgou o resultado preliminar da prova de títulos (veja aqui) do concurso público (Concurso CRF SE) para o preenchimento de 11 vagas, sendo uma vaga imediata e 10 para cadastro de reserva, em cargos de nível superior. Os aprovados serão lotados em Aracaju (SE).

De acordo com o edital, são 05 vagas para o cargo de Administrador e 06 vagas para Farmacêutico Fiscal Júnior. O cargo de Administrador requer nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no conselho regional de Administração (CRA). O salário é de R$ 2.500,00.

O cargo de Farmacêutico Fiscal Júnior vai exigir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, registro ativo e adimplente junto ao Conselho Regional de Farmácia (CRF), além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo “B”, disponibilidade para viagens em todo o estado de Sergipe e pernoite fora do local de residência. O salário é de R$ 5.828,94.

Além dos salários citados, o órgão vai oferecer: auxílio-alimentação no valor de R$ 850,00 por mês, auxílio-transporte e plano de saúde (médico hospitalar).

Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros.

Inscrições e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 12 de agosto e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de setembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br).

A taxa de inscrição custará R$ 50,00 para Administrador e de R$ 60,00 para Farmacêutico fiscal Júnior.

O concurso vai contar com prova objetiva, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva foram aplicadas no dia 20 de outubro de 2019 em Aracaju.

O exame objetivo contou com 120 questões, distribuídas nas matérias de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.

A validade do concurso será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período.