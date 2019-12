Concurso da Secretaria da Saúde CE: novo edital é anunciado com cerca de 7 mil vagas

A Secretaria de Estado de Saúde do Ceará deve abrir um novo edital de concurso público (Concurso SESA CE) em breve para cerca de 7 mil vagas em 2020. Segundo informações da assessoria de imprensa da pasta, os preparativos da seleção já foram iniciados. A declaração foi dada ao site Folha Dirigida.

O secretário de Saúde, Carlos Roberto Sobrinho (Dr. Cabeto) revelou, durante entrevista ao jornal O Povo, que o edital pode ser publicado no primeiro semestre. Segundo ele, para isso acontecer ai depender dos estudos de redimensionamento do quadro de pessoal que estão em andamento nas unidades do Estado.

De acordo com Sobrinho, o concurso tem objetivo de modernizar a força de trabalho dentro dos hospitais estaduais, com acesso a um plano de carreiras. O que será benéfico à população que terá um corpo clínico fixo para atendê-la. Atualmente, a pasta conta com profissionais terceirizados ou contratados por cooperativas. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o redimensionamento da rede tem previsão para março de 2020.

Vale lembrar que os cargos e áreas que serão oferecidos no concurso da Saúde-CE 2020 ainda não foram informados. O prazo de publicação do edital também não foi revelado. No entanto, a secretaria ressaltou que o certame segue previsto para 2020 e que a metodologia está em definição.

No final de 2018, o governador do Estado, Camilo Santana, chegou a anunciar a abertura de um novo concurso para Saúde. A declaração do chefe do executivo estadual foi dada durante transmissão ao vivo em uma rede social. “O Ceará é um dos poucos estados do Brasil que realizou concursos públicos em meio a essa crise”, disse Camilo.

Último concurso da Secretaria de Saúde CE

O último edital da Secretaria de Estado de Saúde do Ceará foi publicado em 2006 com oferta de 2.937 vagas. Desse quantitativo total, 1.851 foram para nível médio e 1.086 para nível superior.

O edital contou com vagas para auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de patologia clínica, citotécnico, técnico de enfermagem e técnico de laboratório de análise clínica, com requisito de nível médio completo (com curso técnico em alguns casos), assistente social, biólogo, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, com exigência de nível superior.

Os salários chegavam a R$582,99, por jornada de trabalho de 20 horas semanais. Os candidatos foram avaliados por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, compostas de 50 a 60 questões.Além das provas, houve avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.