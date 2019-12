Concurso Guarda Municipal de Betim MG 2020: três bancas disputam organização do certame!

A Prefeitura de Betim, Estado de Minas Gerais, vai abrir um novo edital de concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Concurso Guarda de Betim MG 2020). O município publicou no dia 20 de dezembro uma ata com o julgamento das propostas técnicas das empresas que concorrem no processo licitatório para escolha da banca organizadora. O documento foi publicado no Portal de Transparência do órgão.

Segundo a publicação, a análise das propostas técnicas foram feitas no dia 19 de dezembro. Três empresas seguem na disputa após essa análise: Instituto Nacional de Concurso Público (INCP); Fundação Guimarães Rosa; e Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

A ata informa que o Instituto Nacional do Concurso Público foi desclassificado por não alcançar a pontuação mínima exigida no edital de licitação. O resultado ainda está em fase de recursos. Após essa fase, o resultado final deve ser publicado no Diário Oficial da União.

No Plano Municipal de Segurança Pública para o biênio 2019/2020 do município, publicado no início de setembro, consta que a seleção vai contratar, pelo menos, 60 guardas municipais, podendo chegar a 120 servidores.

De acordo com informações do secretário de Administração da Prefeitura, Ronivon Martins da Silva, deverão ser oferecidas 60 oportunidades, sendo 57 para homens e três para mulheres.

O concurso visa o fortalecimento da guarda municipal. “A demanda crescente por segurança exige a ampliação dos quadros da Guarda Municipal”, diz o texto do Plano Municipal.

Último Concurso de Guarda Municipal de Betim MG

O último concurso público de Guarda Municipal de Betim-MG foi divulgado em 2011. Na ocasião, o certame ofereceu 101 vagas para candidatos do sexo masculino. As oportunidades para mulheres foram em cadastro reserva. A Dexter organizou o concurso.

O salário do Guarda, na época, chegou a R$1.022,64, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. O concurso contou com prova objetiva, prova de títulos, teste de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social, exames médicos e curso de formação.

Prefeitura de Betim-MG tem edital em andamento

A Prefeitura Municipal de Betim no Estado de Minas Gerais, divulgou a abertura de um novo (nº 01/2019) de concurso público (Concurso de Betim MG 2019) que tem por objetivo o preenchimento de 392 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Biblioteca, Técnico de Informática, Técnico de Secretaria, Tradutor e Intérprete de Sinais, Auxiliar Administrativo de Centro Infantil Municipal, Educador Social e Oficial de Administração (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Assistente Social, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Pedagogo, Professor da Educação Infantil, Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Matemática, Professor, Psicólogo, Sociólogo, Analista de Recursos Financeiros, Analista de Sistemas, Analista Jurídico, Bibliotecônomo, Contador e Geógrafo (NÍVEL SUPERIOR).

Do quantitativo total de vagas, 38 serão reservadas aos portadores de necessidades especiais e 76 para candidatos negros. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.028,54 e R$ 4.952,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 14 de outubro (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 13 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Instituto AOCP. O valor da inscrição variou entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior). Saiba mais sobre o concurso.