Concurso PM PR 2020: Edital com 2 mil vagas na fase de escolha da banca, diz governador! Até R$4.180,07!

A Polícia Militar do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PR 2020) com 2 mil vagas. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, afirmou nesta quinta-feira, 19 de dezembro, em entrevista a rádio RIC Mais, que o certame da corporação está em fase de escolha da banca. A expectativa é que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2020. Além disso, o governo vai abrir 400 vagas para os Bombeiros.

“O concurso já foi autorizado, passou pela Secretaria de Administração e está em fase de licitação para contratar a empresa, normalmente uma universidade. Esse concurso vai dar uma reestruturada na Segurança Pública”, disse.

Em outubro, quando autorizou o concurso, o governador também falou sobre a abertura do concurso. “Esse era um compromisso assumido que estamos concretizando. O reforço no policiamento vai contribuir para que o Paraná siga perseguindo índices de criminalidade cada vez menores”, disse o Ratinho Júnior durante a assinatura.

No dia 04 de setembro, o governador do Estado já havia anunciado a autorização dos concursos da PM, Polícia Civil, Bombeiros e Depen-PR. Ao todo, foram mais de 2.800 vagas autorizadas.

O Concurso PM PR 2020

Para concorrer a uma das vagas do concurso da PM-PR, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio em escola pública ou particular reconhecida pelos órgãos oficiais de ensino, ter no máximo 30 (trinta) anos de idade na data do primeiro dia da inscrição, ou seja, não ter completado 31 (trinta e um) anos no primeiro dia de inscrições, e os demais critérios para a posse previstos no edital. A remuneração inicial é de R$ 4.180,07.

O Policial tem missão de desempenho do policiamento ostensivo e outras missões necessárias à preservação da ordem pública. A contratação é realizada sob regime estatutário, em conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável.

O Deputado Mauro Moraes publicou em seu site oficial a atual situação da corporação. “E a previsão para o próximo ano é de que pelo menos 1.500 policiais estarão na reserva em decorrência do veto do Governo ao abono permanência para quem completa 25 anos de serviço. Por isso a necessidade de realização de um concurso em breve. É preciso levar em consideração o tempo entre a realização de um processo de seleção e a escola. A reposição de aposentadoria leva pelo menos dois anos para acontecer na prática, quando o policial está apto a trabalhar na rua”, diz o texto

“Não podemos aguardar sequer por mais um ano para iniciar a primeira fase desse processo seletivo. As políticas de segurança pública ficariam absolutamente comprometidas”, finaliza o deputado. No mês de setembro de 2017, Assembleia Legislativa do Paraná vetou o Projeto de Lei do Poder Executivo que pretendia restringir por três anos a realização de concursos para a PM e Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.

“Ampliação do efetivo é tema urgente para conter caos na segurança”, diz Moraes

Apesar dos indicadores apresentados pelo Governo do Estado que apontam para a redução da de crimes contra a vida no Paraná, fruto da atuação das forças policiais em todas as regiões do estado, a maior parte da população paranaense vive apreensiva com a ação de criminosos. “Bandidos estão bem equipados e recrutam nossos jovens com maior rapidez que o Estado prepara policiais. Por isso precisamos garantir a ampliação de nosso efetivo, o que só é possível mediante a realização de concurso público”, defende o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Moraes.

Em meio a onda de violência que avança sobre o país e também sobre o Paraná, Moraes diz que o protocolo não pode ficar estagnado e sem uma resposta rápida.

Lotação dos aprovados Concurso PM PR 2019

Assim como aconteceu no último concurso, a expectativa é que os policiais sejam lotados em qualquer uma das unidades pertencentes à Região Militar escolhida (abrangendo todos os municípios, distritos, vilas e demais localidades que estejam sob a responsabilidade territorial da Unidade) pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, salvo promoção, após este período poderá ser lotado em qualquer unidade do Estado do Paraná.

Etapas do concurso PM PR 2020

O concurso da Polícia Militar do Paraná deverá ser composto por:

a) PROVA DE CONHECIMENTOS: de caráter eliminatório e classificatório, nos termos definidos no presente Edital e no Edital convocatório;

b) EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA: de caráter eliminatório, nos termos definidos no presente Edital e no Edital convocatório;

c) EXAME DE SANIDADE FÍSICA: de caráter eliminatório, nos termos definidos no presente Edital e no Edital convocatório;

d) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: de caráter eliminatório, nos termos definidos no presente Edital e no Edital convocatório;

e) PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL: de caráter eliminatório, nos termos definidos no presente Edital e no Edital convocatório.

Requisito para ser nomeado Policia Militar do Paraná

Para ser nomeado o candidato deverá ter sido aprovado em todas as fases do concurso público e encontrar-se dentro do número de vagas previstas nas respectivas turmas.

São requisitos básicos para a posse: Ter sido aprovado em todas as fases do concurso, nos termos regulados edital de concurso da Polícia Militar do Paraná; Ter nacionalidade brasileira; Estar em dia com as obrigações eleitorais; Estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar; Comprovar conclusão do ensino médio; Ter no máximo 30 (trinta) anos de idade na data do primeiro dia da inscrição (não ter completado 31 (trinta e um) anos no primeiro dia das inscrições); Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Havendo dúvidas quanto à sanidade física e mental do candidato este não tomará posse e/ou não entrará em exercício e será submetido à inspeção médica. Não haverá reserva de vagas para candidatos julgados inaptos, mesmo que temporariamente, para a posse ou exercício do cargo.

Sobre o Curso de Formação

Aprovado no concurso público os candidatos deverão frequentar, na condição de Soldados de 2ª Classe, o Curso de Formação Soldados PM/BM, nos termos definidos pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar.

O Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar será realizado nas Escolas de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, no Centro de Ensino e Instrução, assim como poderá ser descentralizado para qualquer Unidade da Polícia Militar no Estado, na Capital e no Interior, preferencialmente na região escolhida pelo candidato para lotação inicial.

O Curso de Formação de Soldado Policial Militar destina-se a propiciar ao militar estadual os conhecimentos necessários à execução de atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, através dos tipos, modalidades e processos de policiamento ostensivo e velado, previstos nas Constituições Federal e Estadual e legislações e atos normativos vigentes, em regime de dedicação exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e finais de semana, não sendo possível a liberação para frequência a outros cursos ou atividades estranhas à Corporação, sendo possível ainda sujeitar-se ao regime de internato.

Sobre a prova objetiva e redação do concurso da Polícia Militar do Paraná 2020

As provas de conhecimentos têm previsão de serem aplicadas nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

A prova tem expectativa de contar com 40 questões e uma redação. A prova poderá contar com questões de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Informática, Estatuto da Criança e do Adolescente, Atualidades e Redação.

Prova subjetiva (redação)

A etapa subjetiva da Prova de Conhecimentos, conforme o último edital, deverá consistirá na elaboração de uma redação que será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”, o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual.

O texto deverá ser avaliados nos seguintes aspectos: a) o atendimento ao tema proposto; b) a clareza de argumentação/senso crítico; c) a seletividade de informação; d) a criatividade/originalidade; e) atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa; f) coerência (progressão, articulação, informatividade, não-contradição); g) coesão referencial e sequencial; h) atendimento à proposta e ao gênero ou tipologia textual solicitada.

Último Concurso PM PR

O último concurso da Polícia Militar do Paraná foi divulgado em 2012, quando contou com 4.445 vagas para Soldado. Além disso, foram oferecidas 819 vagas para Bombeiro Militar. O concurso foi composto por prova de conhecimentos, exames de capacidade física, sanidade física, avaliação psicológica, pesquisa social e documental, e curso de formação.

