Concurso Prefeitura Crissiumal RS 2019: Resultado das provas práticas e de títulos divulgado!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Crissiumal divulgou o resultado das provas práticas e de títulos (clique aqui e veja) do concurso público visa o preenchimento de 18 vagas em cargos de fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal Ambiental e Sanitário, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Jardineiro, Médico Clínico Geral, Professor de Artes, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Agente Administrativo, Almoxarife , Auditor- Fiscal , Auxiliar de Administração, Auxiliar de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Professor de Geografia, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico em Suporte em Informática, Vigilante, Operador de Máquinas, Operário de Serviços Gerais, Pedagogo, Pedreiro, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Tesouraria, Doméstica, Eletricista, Farmacêutico, Médico Veterinário, Motorista, Odontólogo, Oficial Administrativo, Professor de Educação Infantil, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.018,73 e R$ 8.683,16, mais R$ 230,00 de vale alimentação.

Inscrição Prefeitura Crissiumal RS 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 15 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscilaou entre R$ 60,00 e R$ 110,00.

Provas Prefeitura Crissiumal RS 2019

O concurso contou com provas objetivas (para todos); prova prática; mais prova de títulos. As avaliações foram aplicadas no dia 17 de novembro, em locais e horários a serem informados em data oportuna nos sites www.legalleconcursos.com.br e www.crissiumal-rs.com.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal Crissiumal RS 2019

: Prefeitura Municipal Crissiumal RS 2019 Banca organizadora : Legalle Concursos

: Legalle Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 18

: 18 Remuneração : R$ 1.018,73 e R$ 8.683,16

: R$ 1.018,73 e R$ 8.683,16 Inscrições : até 15 de outubro de 2019

: até 15 de outubro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 110,00

: R$ 60,00 e R$ 110,00 Provas : 17 de novembro de 2019

: 17 de novembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CRISSIUMAL RS 2019 – RETIFICAÇÃO