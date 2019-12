Concurso Prefeitura de Areal RJ 2019: Resultado preliminar das provas é divulgado!

A Prefeitura Municipal de Areal RJ aplicou no domingo, 1º de dezembro, as provas do concurso público para preenchimento de 120 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na Secretaria Municipal. O resultado preliminar das provas foi divulgado (clique aqui e veja).

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Merendeira, Operador de Roçadeira/ Lateral ou Costal e Auxiliar de Serviço de Cemitério (NÍVEL FUNDAMENTAL).

Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras/Posturas, Fiscal de Saúde Pública, Fisioterapeuta, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Farmacêutico/Bioquímico, Fonoaudiólogo, Gestor Ambiental, Médico (Angiologista, Cardiologista, Dermatologista, Pediatria, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Auditor-Fiscal, Biólogo, Contador, Endodontista, Enfermeiro Ambulatorial, Enfermeiro Plantonista, Ultrassonografia Geral, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista/Obstetra, Odontólogo PSF, Periodontista, Psicólogo, Químico, Professor de Artes, Professor de Ciências, Infectologista, Neuropediatra, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pneumologista, Psiquiatria, Radiologista, Urologista, Auditor Regulador, Clínica Médica, Pediatra, Veterinário e Visitador), Nutricionista, Orientador Pedagógico, Odontólogo Cirurgião Oral Menor, Professor de Educação Física, Professor de Matemática e Supervisor Escolar (NÍVEL SUPERIOR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 10.299,07.

Inscrição Prefeitura de Areal RJ 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 06 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Gualimp (http://www.gualimp.com.br). O valor da inscrição variou entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

Provas Prefeitura de Areal RJ 2019

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de nível superior. As avaliações foram aplicadas no dia 1º de dezembro.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE AREAL RJ 2019