Concurso Prefeitura de Assis Chateaubriand PR 2020: Salários de até R$ 18.569,74!

Edital publicado! No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand divulgou abertura de novo concurso público para preencher 42 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Endemias (Cr), Agente de Saneamento (1), Auxiliar de Serviços Gerais (5), Cirurgião Dentista II (1), Médico Veterinário I (1), Motorista (1), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (1), Pedagogo Social (1), Professor Educação Infantil (Cr), Psicólogo II (1), Advogado (1), Agente Administrativo II (5), Contador (1), Cuidador (2), Eletricista (1), Enfermeiro Padrão I (1), Engenheiro Ambiental (1), Técnico Desportivo (1), Técnico em Saúde Bucal (1), Telefonista (1), Fisioterapeuta (1), Mecânico (Cr), Médico Clínico Geral (1), Médico de Saúde Mental (1), Médico ESF (1), Médico Pediatra II (1), Professor (5), Técnico de Enfermagem (1), Engenheiro Civil (1), Fiscal Tributário (1) e Médico Ginecologista I (1). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.034,03 e R$ 18.569,74.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 09 de janeiro (a partir das 10h) até as 17h do dia 31 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FAUEL. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior;

–> Avaliação Psicológica (caráter eliminatório) para o cargo de Cuidador

As avaliações serão realizadas no dia 08 de março em locais a serem informados até o dia 04 de março. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 09 de março e o gabarito definitivo no dia 28 do mesmo mês, no site www.fauel.org.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Assis Chateaubriand PR

: Prefeitura de Assis Chateaubriand PR Banca organizadora : FAUEL

: FAUEL Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 42

: 42 Remuneração : R$ 1.034,03 e R$ 18.569,74

: R$ 1.034,03 e R$ 18.569,74 Inscrições : 09 a 31 de janeiro de 2019

: 09 a 31 de janeiro de 2019 Taxa de Inscrição : R$50,00, R$ 80,00 e R$ 100,00

: R$50,00, R$ 80,00 e R$ 100,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

